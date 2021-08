Horváth Ferenc: „Láttam a fényt, ahova mennem kell… Kifiléz a VAR!”

Így értékelték az edzők a szombati meccseket.

Megszerezte első győzelmét az idei szeonban a Bp. Honvéd, amely a Paks ellen nyert 3–1-re. A találkozó után Horváth Ferenc értékelte a találkozót.

„Jó ritmusu meccs volt, amelyen mindkét kapu veszélyben forgott. Nagy iramú találkozó volt, odatette magát mindenki, elégedett vagyok azzal, amilyen sebességben védekeztünk. Ezzel együtt a szünetben szóltam, hogy támadásban ne menjünk bele a nagy rohanásba, hanem próbáljuk meg pontosan lejátszani az akciókat, mert a nagy lendület miatt sok volt a hiba a támadásokban. Végre aztán a végjátékban is eredményesek voltunk, ezt már régen hiányolom a csapatból. Felkészültünk a Paksból és tudtuk, hogy jön majd az ellenfél. Megkerestük azokat a helyeket, ahol mögéjük tudtunk kerülni a labdaszerzés után. Voltak is lehetőségeink, de az első félidőben elkapkodtuk a helyzeteket, de a második játékrész elején már jobban ment minden.”

A Honvéd második gólja után hosszasan vizsgálták a találatot a VAR-szobában. A kispestiek szakvezetője az ezzel kapcsolatos kérdésre elmondta:

„Láttam a fényt a stadion felett, ahova mennem kell. Kifiléz ez a VAR teljesen, majd egyszer megszokom, de nem egyszerű.”

A szakember elmondta, hogy a sárga lapokat sem érti, szerinte ilyen felfokozott hangulatú meccsen nem szabadna azért így fegyelmezni egy játékost, mert mond valamit, vagy földhözvágja a labdát. Hozzátette: a hajrában feleslegesen piros lapot kapó Nono büntetésre számíthat.

„Megérdemelten nyerte meg a Honvéd ezt a mérkőzést – idézi a Paksi FC honlapja Bognár György meccs utáni nyilatkozatát. – Párharcerősek voltak és jobban is pörögtek, mint mi. Kicsit megpróbáltuk masszívabbra venni a hátsó védekezésünket, ezért három belső védővel játszottunk. Sok meccset nyertünk már így, ma is indokoltnak éreztük, de ez most nem jött be. A Kispest elleni játék más futballt igényel, mint a többi csapat elleni. Sokkal jobban kellett volna játszanunk ahhoz, hogy érvényesülni tudjunk, és ha ez a párharcokban nem jön ki, nem nyerhetsz. Ez ma beigazolódott. Játékunk még emberelőnyben is passzív volt. Gyorsabban, kreatívabban kellett volna járatni a labdát, valamint jobb egyéni teljesítményekre lett volna szükségünk. Ugyan ott voltunk a Honvéd térfelén, de igazi helyzetünk nem alakult ki” - fogalmazott vezetőedzőnk, Bognár György a találkozót követően.”

A ZTE is először győzött ebben a szezonban. Waltner Róbert csapata némi meglepetésre Debrecenben tudott nyerni.

„Mindig nehéz játszani Debrecenben, húsz éve is nehéz volt és valószínűleg tíz év múlva is az lesz – mondta a zalaiak szakvezetője a klub honlapjának. – Egy jó meccset láthattak a szurkolók és úgy gondolom, hogy megérdemelten győztünk. Sok helyzetünk volt az első félidőben és a másodikban is volt pár. Felkészültünk a Debrecen játékából és tudjuk, hogy sok erősségük van, de ahogy nekünk is, nekik vannak olyanok, amiben kevésbé jók. Mi próbáltuk erre építeni a taktikánkat. Mezőnyben többnyire kiegyenlített volt a játék és ha labdát szerzett a Loki, akkor a gyors embereikkel könnyen tudtak átmenni védekezésből támadásba. Örültem, hogy a kapott gól után nem zuhantunk össze, hanem a győzelemért játszottunk és jött is a gól. Bízok benne, hogy az első győzelem ad egy lökést a csapatnak és még nagyobb önbizalommal és akarattal fogunk játszani a következő mérkőzésen.”

„A legnagyobb tanulság, hogy nem szabad egy félidő előnyt adni az ellenfélnek – fogalmazott Toldi Gábor, a debreceniek edzője. – Rosszul kezdtük a meccset, nem volt meg a kellő agresszivitás, a kellő futómennyiség. A második játékrészre másképp jöttünk ki, sikerült egyenlíteni, esélyünk volt a győzelemre is, ám a szünet előtti teljesítményünk miatt nem érdemeltünk pontot. Hangsúlyozom az első félidő miatt nem érdemeltük meg a győzelmet. Ha már az elején is úgy dolgozunk, mint a másodikban akkor lehetett volna esélyünk. A két belső védővel volt a legkevesebb probléma ezene a meccsen, de gondokkal küzdünk, mert sok a sérültünk. Amióta itt vagyunk az első játékrész volt a leggyengébb félidő, meg kell keresni az okokat. Voltak olyan időszakok, amikor azt gondolhattuk, hogy nyerhetünk. A futball igazságos, nem érdemeltünk győzelmet.”

A MOL Fehérvár is nyert, ráadásul az együttes az eddig hibátlan Kisvárdát győzte le.

„Teljesen megérdemelt győzelmet arattunk – mondta Szabics Imre, a piros-kékek vezetőedzője. – Az első félidőben játékban múltuk felül a Kisvárdát, a második játékrészben pedig akarati tényezőkben nőttünk föléjük. A csapat ma olyan teljesítményt tett le az asztalra, amelyre nagyon büszke lehetek. Soha nem foglalkozom a játékvezetőkkel, most sem szeretnék, mert ez átragadna a játékosokra. Mióta itt dolgozunk, minden héten különböző dolgokkal kell megküzdenünk, de megoldásorientált embereknek tartom magamat és a stáb tagjait is, ezt szerintem érzékelik a keret tagjai. Talán ebből is ered, hogy emberhátrányban szenzációsan leszervezték belülről, hogy hogyan tudjuk levédeni a saját kapunkat, ráadásul kontrákat is tudtunk a labdaszerzésekből vezetni.”

űA kisvárdaiak portugál szakvezetője Joao Janeiro (ön)kritikusan értékelt.

„Jó és érzelemdús meccs volt, amit sajnos elveszítettünk. 40 percig jobbak voltunk az első félidőben és voltak lehetőségeink a másodikban is, mégsem szereztünk pontot. Sok labdát vesztettünk, taktikai hibákat is vétettünk, de a játékosok mindent megtettek. Az volt az érzésem, hogy ha 200 percig játszunk, akkor sem tudunk több gólt szerezni. Egy kontra döntötte el a találkozót, de ez benne van a fociban, dolgozunk tovább.”

