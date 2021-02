Horváth Ferenc először nyerne új csapatával -Puskás Akadémia-Budapest Honvéd előzetes

Az NB I 23. fordulójának szombati játéknapján a kiesés ellen menekülő Budapest Honvéd a második helyért küzdő Puskás Akadémiához látogat.

Horváth Ferenc egy Ferencváros elleni vereséggel, ám jó játékkal debütált a Budapest Honvéd kispadján. A szakember célja, hogy a Puskás Akadémia ellen megszerezze első pontját, pontjait a új csapatával. Szerinte csapatának csak akkor lesz szerencséje, ha tesz érte a hétközbeni munkájával.

„Ebben az ügyben nagyon jól haladunk, a kupában is mindent megtett a csapat, eltüntettük az emberhátrányt, szenvedéllyel futballoztunk, viszont még mindig nem kaptuk meg a sikert. De hiszek benne, hogy ha ezúttal is ebben a szellemben futballozunk és dolgozunk az edzéseken, akkor átfordulhatnak a dolgok! Ez pedig nemcsak a tabellán elfoglalt helyezésünk, hanem a hit miatt is fontos lenne. Persze az is igaz, hogy másfél hete dolgozunk csak együtt, az ember azonban türelmetlen, a csapat és én is szeretném, hogy most már legyen eredménye munkának, főleg mert érezzük, hogy jó úton járunk” – mondta a szakember klubja hivatalos honlapjának, a .honvedfc.hu-nak nyilatkozva.

A kispestiek jelenleg a 11., kieső pozícióban állnak egy pontos hátrányban az újonc Budafok mögött, tehát egyetlen reális céljuk az idei szezonra a bennmaradás lehet, miközbe a mai ellenfelük a dobogóért küzd, sőt jelenleg ők a legesélyesebb várományosai az ezüstéremnek. A felcsútiak vezetőedzője, Hornyák Zsolt az őszi szezonban többször is kifakadt a sajtóban csapatára, leginkább játékosai hozzáállását kérdőjelezte meg, ám a "tavaszi" rajt óta veretlenek, csupán a Ferencváros elleni döntetlen során veszítettek pontokat. A hétközi kupakudarc némileg ront az összképen, azonban a szakvezetőnek így sem lehet oka panaszkodni. Ha ma is nyerne a Puskás az már sorozatban a hatodik sikerüket jelentené a bajnokságban.

"Legelőször is úgy vélem, nagyon nehéz dolgunk lesz. A Honvéd nincs könnyű helyzetben, a kiesés ellen küzd, épp ezért veszélyes ellenfél. Jó csapatról beszélünk, minőségi játékosakkal, még akkor is, ha az eredményeik mást mutatnak. Bízom benne, hogy mi az Újpest elleni kupameccs után össze tudjuk rázni a csapatot, főleg regeneráció szempontjából. Reméljük, egészségügyileg mindenki százszázalékosan kész lesz a mérkőzésre – ha ez így lesz, bízom benne, hogy jó meccset játszunk és győzünk. Mint említettem, tudjuk, hogy nem lesz egyszerű, de azon leszünk, hogy minden jól sikerüljön" - mondta a szakember klubja hivatalos honlapjának, a pfla.hu-nak nyilatkozva.

A felcsútiak jelenleg hatpontos előnnyel másodikok a hétközben edzőváltás bejelentő és Szabics Imrét kinevező, MOL Fehérvár FC eőltt.

A mérkőzést 17 órától rendezik, melyet az M4Sporton élőben megtekinthetnek.