Horribilis összeget költött edzői kirúgására a Barcelona

A spanyol AS számolta ki, hogy mennyibe került az elmúlt négy és fél év edzőkeringője Barcelonában. A sportlap arra emlékeztet, hogy nem is olyan régen a klub megbecsülte szakvezetőit. Frank Rijkaard például 2003-2008 között irányította a gránátvörös-kékeket, őt Pep Guardiola követte, aki egészen 2012-ig dirigálta a csapatot, de Luis Enrique is kitöltötte a hároméves kontraktusát 2014-2017 között.

Ezt a hagyományt törte meg Ernesto Valverde, akit 2020 januárjában menesztettek, Quique Setién vesztét a Bayern elleni 2-8-as zakó jelentette, és Koeman sem teljesítette be a hozzá fűzött reményeket. Annál érdekesebb azonban, hogy a hirtelen edzőváltások is hozzájárultak a klub mélyülő anyagi válságához, alig öt év alatt ugyanis csak erre hozzávetőlegesen 33 millió eurót költöttek a katalánok.

Valverde lelépési díja 11 millió volt, Setiénnek a mai napig tartoznak még 4 millióval, Koeman pedig 13 milliós összegre tarthat igényt. A maradék 5 millió euró pedig Xavi kivásárlási ára volt, amelyet előző klubja, az Asz-Szadd kaphatott meg. Az AS szerint ez a 33 milliós összeg a Barcelona hibás döntéseinek az ára az elmúlt 5 évből…

