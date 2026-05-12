Bózsik Tamás

Zsinórban nyolcadik bajnoki címét nyerte, mégis magyar edző után nézne a kirakatcsapat

Zsolt Hornyák
Puskás Akadémia FC
OTP Bank Liga NB I

A pozsonyi Slovan Vladimír Weiss valószínűsíthető távozása miatt kénytelen lehet új vezetőedző után nézni, így merült fel Hornyák Zsolt neve is.

A Puskás Akadémia vezetőedzőjét, Hornyák Zsoltot örömmel látná a kispadján a Slovan – szúrta ki a szlovák Sport cikkét a Csakfoci

Igaz, a magyar portál információi szerint töretlen a bizalom a köbölkúti születésű tréner irányába a felcsútiaknál, így annak ellenére sincs veszélyben az állása, hogy idén lemaradt a PAFC a nemzetközi kupaindulásról. 

Azért kényszerülhet edzőváltásra a Slovan, mert a 2021-ben kinevezett Vladimír Weiss minden bizonnyal a szlovák válogatott szövetségi kapitánya lesz, miután 2008 és 2012 már irányította a nemzeti csapatot. Mint ismert, a szlovák labdarúgás legnagyobb sikerét elérve kijuttatta hazáját a 2010-es világbajnokságra. 

Érdekesség, hogy nem Hornyák lenne az első magyar, aki megfordul a Dunaszerdahely legnagyobb riválisánál. Korábban Priskin Tamás, Guzmics Richárd és Holman Dávid játékosként erősítette a pozsonyiakat, akik a DAC volt csapatkapitányát, Kalmár Zsoltot is megkörnyékezték, ő azonban nemet mondott. 

Arról korábban a GOAL is cikket közölt, hogy a Szlovák Labdarúgó-szövetség mindkét NB I-ben dolgozó felvidéki magyar szakembert, Hornyákot és az ETO-t irányító Borbély Balázst egyaránt nagyra tartja

Forrás: Paraméter

