A Puskás Akadémia vezetőedzőjét, Hornyák Zsoltot örömmel látná a kispadján a Slovan – szúrta ki a szlovák Sport cikkét a Csakfoci.

Igaz, a magyar portál információi szerint töretlen a bizalom a köbölkúti születésű tréner irányába a felcsútiaknál, így annak ellenére sincs veszélyben az állása, hogy idén lemaradt a PAFC a nemzetközi kupaindulásról.

Azért kényszerülhet edzőváltásra a Slovan, mert a 2021-ben kinevezett Vladimír Weiss minden bizonnyal a szlovák válogatott szövetségi kapitánya lesz, miután 2008 és 2012 már irányította a nemzeti csapatot. Mint ismert, a szlovák labdarúgás legnagyobb sikerét elérve kijuttatta hazáját a 2010-es világbajnokságra.

Érdekesség, hogy nem Hornyák lenne az első magyar, aki megfordul a Dunaszerdahely legnagyobb riválisánál. Korábban Priskin Tamás, Guzmics Richárd és Holman Dávid játékosként erősítette a pozsonyiakat, akik a DAC volt csapatkapitányát, Kalmár Zsoltot is megkörnyékezték, ő azonban nemet mondott.

Arról korábban a GOAL is cikket közölt, hogy a Szlovák Labdarúgó-szövetség mindkét NB I-ben dolgozó felvidéki magyar szakembert, Hornyákot és az ETO-t irányító Borbély Balázst egyaránt nagyra tartja.

Forrás: Paraméter

