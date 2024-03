Hornyák Zsolt: „mi vagyunk a legnagyobb nyomás alatt, de ez nem jelenti azt, hogy Sztankovics szembeköpheti a bírót”

A Puskás Akadémia vezetőedzője Mészöly Géza eltiltása kapcsán tett egy erős kijelentést, amit azonban később már nem volt hajlandó kommentálni.

A Puskás Akadémia vezetőedzője Mészöly Géza eltiltása kapcsán tett egy erős kijelentést, amit azonban később már nem volt hajlandó kommentálni.

Az újpesti vezetőedző, Mészöly Géza végül enyhített büntetéséről is kérdezték a Puskás Akadémiát irányító Hornyák Zsoltot a lila-fehérek elleni pénteki bajnoki előtt.

„Nem fogom pártolni a kollégáimat, de az emóció megvan a kispadon. A saját problémám, ha nem kontrollálom az érzelmeim, én is sokszor mondok olyan dolgokat, amiket nem gondolok komolyan. Mi vagyunk a legnagyobb nyomás alatt, de ez nem jelenti azt, hogy Sztankovics szembeköpheti a bírót. Persze, respektálni kell és el kell fogadni a büntetéseket is. Bele tudom élni magam a kollégáim helyzetébe és nem kívánom senkinek ezt a nyomást, ami ránk van téve az eredmények miatt is. De ez a mi feladatunk, nekünk kell megoldani. Ha egy flash nyilatkozat van a mérkőzést követően, nekem is sokszor magamban kell tartanom azokat az indulatokat, amiket szívesen elmondanék a tévében is” – idézte Hornyákot az m4sport.hu.

Mint ismert, Dejan Sztankovics a múlt szerdai, Debrecen elleni Magyar Kupa-találkozó 82. percében nagyjából 25 másodperc alatt reklamált ki magának két sárga lapot, és jutott a kiállítás sorsára, kollégái ezt követően is alig tudták lefogni, majd kézfogás helyett gúnyosan megtapsolta Karakó Ferenc játékvezetőt. A Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága két kupameccsről tiltotta el.

A sportcsatorna a felcsútiak 2–0-s vereségével végződött pénteki bajnoki lefújását követően is megkérdezte Hornyákot, valóban úgy látta-e, hogy a Ferencváros trénere leköpte a játékvezetőt? A szakember azonban ekkor már kitérő választ adott.

„Én megkérném, hogy foglalkozzunk a mai mérkőzéssel, és én ezzel nem szerettem volna azelőtt sem foglalkozni, meg utána se. Nem vagyok hajlandó erről most sem nyilatkozni, beszéljünk arról inkább, hogy miért kaptunk két gólt, ez tartozik a mai mérkőzéshez” – felelte a szakvezető a meccs utáni felvetésre.