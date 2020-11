Hornyák még reménykedik, hogy talpra áll a Puskás

A magyar bajnokság idei meglepetéscsapata a Budafok a pocsék formában játszó otthonába látogat az 11.fordulójában.

A magyar Leiceter City, úgy áll a tabella hatodik helyén, hogy mindössze nyolc lejátszott meccsük van, hiszen a járvány miatt elmaradt a elleni találkozójuk, valamint korábban a Fradi is halasztást kért a BL kötezelettségei miatt. Bár a válogatott szünet előtt a ellen úgy kapott ki a Budafok, hogy kétszer is vezetett Csizmadia Csaba csapata így is a szezon eddig legkellemesebb meglepetését jelenti. A szakember szerint bár mai ellenfelük rossz formában van az utóbbi hetekben, ez nem tévesztheti meg játékosait.

A cikk lejjebb folytatódik

"A Puskás Akadémiának nagyon erős kerete van, jó játékosokból áll. Többen szerepeltek a magyar U21-es nemzeti csapatban, de van olyan is, aki a román A-válogatottban lépett pályára. Nekünk minden találkozón, így Felcsúton is küzdenünk kell és száz százalékot kell nyújtanunk ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Nem foglalkozunk riválisunk aktuális formájával. Három hét alatt egyébként is elegendő lehet a sorok rendezéséhez" - mondta az egykori Fradi játékos csapata hivatalos honlapjának nyilatkozva.

Több csapat

Ami a felcsúti csapatot illeti, az elmúlt hetek két dolgoról szóltak: a vereségekről és az azokat követő edzői kifakadásokról. A Puskás Akadémia utolsó öt meccséből négyszer veszített, legutóbb a Paks gurított nekik egy hatost, így tíz forduló után mrá 21 kapott góllal állnak. Hornyák Zsolt többször is nyíltan kritizálta sajtóban játékosai hozzáállását, aki már azon is elgondolkodott, hogy maradjon-e Felcsúton.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

"Nagyon bízom benne, hogy sikerült előrelépnünk. Sokat beszélgettünk arról, ami történt, hiszen nagyon sok gólt kaptunk az utóbbi mérkőzéseken. Visszatekintve úgy látom, a koronavírus megjelenése óriási kárt okozott a csapatnál, nem is hittem el, hogy ennyire nehéz lesz összerázni a fiúkat szezon közben. A járvány nem is annyira a fizikumnak, mint a csapat kollektív pszichéjének ártott. A forgatókönyv egyszerű. Győzni kell mindenáron – amint azt mindenki tudja, az utóbbi időszak nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, úgyhogy jócskán van tartozásunk úgy magunkkal, mint a szurkolóinkkal szemben" - mondta Hornyák a Puskás Akadémia hivatalos weboldalának nyilatkozva.