Hoppá! Visszatér a „nyugdíjból” az uruguayi védőlegenda – HIVATALOS!

Diego Godín – aki alig több mint fél éve jelentette be a visszavonulását – úgy döntött, újra stoplist húz.

Alig több mint fél évvel azután, hogy bejelentette visszavonulását a futballtól, Diego Godín úgy döntött, visszatér a pályára: a legendás uruguayi védő hazájában egy amatőr csapathoz írt alá szerződést.

A Centro Recreativo Porongos Fútbol Club a hivatalos közösségi oldalán jelentette be, hogy Diego Godín a 2024-es szezon végéig szóló szerződést írt alá az amatőr csapathoz.

Az ESPN beszámolója szerint a nagy bejelentést sajátos felvezetés előzte meg:

„Tik-tak… Jön!” – figyelmeztetett a klub közösségi fiókja. A szöveget egy homokóra képe kísérte, a háttérben néhány egyiptomi piramissal. Ez utóbbi egyértelműen utalt a legendás játékos közismert becenevére, a Fáraóra.

A most 38 éves védő 2007-ben került fel az európai futball térképére, amikor a Nacionaltól a Villarrealba igazolt. 2010-ben került az Atlético Madridba, ahol karrierje legszebb éveit töltötte, 389 mérkőzésen viselte a matracosok mezét.

Ezt követően Olaszország, az Inter és a Cagliari következett, mielőtt visszatért volna Dél-Amerikába, ahol Brazíliában, az Atletico Mieneiróban, majd Argentínában, a Vélez Sarsfieldben futballozott.

Godín – aki tavaly júliusban jelentette be visszavonulását – egyszer nyert spanyol bajnokságot, kétszer Európa-ligát, Bajnokok Ligája-döntőben is járt, valamint a Spanyol Kupát is a magasba emelhette – mindent az Atlético játékosaként ért el.

A Fáraónak becézett kőkemény középső védő 161 mérkőzésével az uruguayi válogatottsági rekorder. A nemzeti csapatban 8 gólt szerzett, 2011-ben megnyerte a Copa Américát és négy világbajnokságon vett részt: 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben.