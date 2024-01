Hoppá! Új ligában akar játszani a Ferencváros

Kubatov Gábor klubelnök szerint szükség van egy új, közép-európai ligára. Mutatjuk, hogy miért!

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor szerint szükséges egy új, közép-európai liga létrehozása, mert a térség csapatai kis méretű piacon mozognak. A klubvezető már tárgyalt is ez ügyben Aleksander Ceferinnel, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnökével.

A Ferencvárosi TC elnöke, Kubatov Gábor a HírTV-ben és az InfoRádióban is beszélt egy közép-európai kupa létrehozásának lehetőségéről.

Amint arról korábban már beszámoltunk, a felvetéssel kapcsolatban a klubvezető nemrég tárgyalóasztalhoz ült Alexander Ceferinnel, az Európai Labdarúgó-szövetség elnökével.

„A beszélgetésnek a célja voltaképpen az volt, hogy megnézzük, hogy van-e nyitottság az UEFA-ban egy közép-európai kupa létrehozására. Nekünk van egy problémánk, hogy egy tízmilliós ország vagyunk. Hogyha a költségvetéseket nézzük, mondjuk a Bajnokok Ligája-győzelmet megpályázó csapatoknak a költségvetése 800 millió és 1 milliárd euró között van, nekünk mondjuk 50. Tehát olyan picik vagyunk a topcsapatokhoz képest, hogy valamit ki kell találni. Nem szoktam nyavalyogni, csak állandóan azon jár az eszem, hogyan lehetne nagyobb piacokra kilépni. Amikor egy szponzornak eladunk egy szponzorációt, akkor az egy tízmilliós piacra szól. De ha tudnánk játszani egy-másfél hónapon keresztül, mondjuk egy 60 milliós piacon, azért ott egész más számok lennének. Tehát a piac nagysága is egy problémánk” – mondta az ulloi129.hu szemléje szerint Kubatov Gábor.

A klubelnök szerint az is nagy gond, hogy a Ferencváros a nemzetközi megmérettetések előtt nem tud erős ellenfelek ellen játszani.

„Nagyon kevés minőségi meccset játszunk a nemzetközi meccseink előtt. Nem vagyunk felkészülve rá. Mindenkinek érdemes megnézni, hogy elkezdünk játszani nemzetközi meccseket, és akkor a második, harmadik meccsen már egész más stílusban játszunk, mert hozzá vagyunk szokva a gyors játékhoz, a sok futáshoz, a nagy és nagyon erős párharcmutatókhoz. Nekünk nagy dolog lenne, hogyha játszhatnánk itt, Közép-Európában a topcsapatokkal, mondjuk egy, vagy másfél hónapot. Gondoljunk bele, ha mi itt játszunk a Crvena Zvezdával, a Dinamo Zagrebbel, a Ludogoreccel, a Steauával, a Slovan Bratislavával, azért azok más hangulatú meccsek. Ezeken dolgozom, már sok évvel ezelőtt a fejembe vettem ezt, hogy valami ilyesmit kellene csinálni, és úgy látom, hogy Európában vannak erre törekvések” – folytatta Kubatov.

A klubvezető hangsúlyozta, hogy ez nem veszélyeztetné az NB I-et.

„Ha ez csak egy hónap, akkor egy hónapig játszanánk ebben a bajnokságban. Nem tönkretéve persze közben a magyar bajnokságot, mert az is fontos. És akkor lehetne ebben minőségi javulást is elérni. A játékospiac rendkívüli módon felpezsdülne, mert a játékosmegfigyelők mind itt lennének és néznék ezeket a magas minőségű meccseket” – mondta és hozzátette: a menetrendet is össze lehetne úgy állítani, hogy a labdarúgóknak nem kellene sokkal több mérkőzést játszaniuk a jelenleginél.

A Ferencváros elnöke szerint belátható időn belül létrejöhet egy közép-kelet-európai liga.

„Ez egy hosszú folyamat, mert a szövetségeknek is bele kell menni, a csapatoknak is kell ezt akarni. Szerintem ezen érdemes dolgozni egy pár évet. Ha ügyesen csináljuk, akkor egy két-három esztendőn belül, ha egy kicsit lassabban haladunk, akkor öt éven belül van realitása. Nagy szerencse, hogy most olyan MLSZ-vezetés van, amely ezt nem ellenzi. Hosszan beszéltünk már erről, tehát ők is látják, hogy a magyar futballnak így kéne továbblépni. Különös tekintettel arra, hogy Csányi Sándor a világ labdarúgásának egyik meghatározó alakja, és ő is szívesen járna közben ez ügyben. Az a kérdés, hogy a többi labdarúgó-szövetség, ahol le kellene rövidíteni a bajnokságokat, partner lesz-e ebben, megérti-e ennek a jelentőségét. Mi azt fogjuk kezdeményezni az elkövetkezendő hónapokban, hogy ezekkel a vezető csapatokkal üljünk le egy munkacsoportban, és ott dolgozzuk ki, hogy meddig tudunk ebben eljutni. Nagyon meglepő volt, hogy az UEFA-ban leporoltak és elővettek egy több mint tízéves tervet, ahol már ebben gondolkodtak. Ez azt jelzi, hogy van ennek létjogosultsága” – hangsúlyozta Kubatov Gábor arra emlékeztetve, hogy az európai szövetség korábban már tervezett egy ilyen ligát.

Mint ismert, a magyar bajnok jelenleg is érdekelt a nemzetközi színtéren: február 15-én és 22-én, előbb idegenben, majd a Groupama Arénában játszik a görög Olympiakosszal a Konferencia-liga nyolcaddöntőjébe jutásért.