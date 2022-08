Hoppá! A Chelsea bejelentkezett a Manchester United csapatkapitányáért!

A Chelsea új tulajdonosa, a Roman Abramovicsot váltó Todd Boehly olyan, mintha 'Football Managert' játszana.

Koncepció nélkül bármilyen "nagy névre" rálicitál az átigazolási piacon, hátha aláír a nyugat-londoniakhoz.

Így történt ez Jules Koundé, Robert Lewandowski, Raphinha, Erling Haaland, Frenkie de Jong esetében is, de sajtóhírek szerint a Chelsea első embere még Cristiano Ronaldo ügynökével, Jorge Mendessel is tárgyalt, ám az üzlet Thomas Tuchel vezetőedző miatt végül meghiúsult, mivel a német nem szeretne együtt dolgozni az ötszörös aranylabdás portugállal.

Az új tulajdonos újabb hajmeresztő ötlettel állt elő. A Sportmail információi szerint a kékek Harry Maguiret szemelték ki maguknak.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Wesley Fofana, a Leicester City belsővédője a klub első számú célpontja, azonban ha a francia hátvéd mégsem igazolna Londonba, akkor Boehly-ék a Manchester United csapatkapitányára csapnának le.

A londoni kékeknek mindenképpen szüksége lenne egy középső hátvédre, hiszen Andreas Christensen és Antonio Rüdiger is távoztak a nyáron, a helyükre pedig egyelőre „csak” Kalidou Koulibaly érkezett az SSC Napolitól.

Harry Maguire 2019-ben 87 millió euróért érkezett az Old Traffordra, és gyorsan be is tudott illeszkedni új csapatába. Azonban az előző idény nem úgy alakult a rekordigazolás számára, ahogy a klub szurkolói várták volna, a teljesítménye visszaesett, többször kikerült a kezdőcsapatból is. Ezért is meglepő a Chelsea érdeklődése.

A Daily Mail úgy értesült, hogy az üzlet része lehet Christian Pulisic is, akit a manchesteriek új vezetőedzője, Erik ten Hag nézett ki Cristiano Ronaldo esetleges pótlására.

