Négy gól után tizenegyespárbaj döntött a Honvéd-ZTE Magyar Kupa-elődöntőben

A Zalaegerszegi TE 2023-ban, a Budapest Honvéd FC pedig 2020-ban járt legutóbb a Magyar Kupa döntőjében, így a két együttes kedd esti elődöntője előtt az volt a kérdés, hogy a Puskás Arénában rendezendő fináléban melyik csapatnak nyílik lehetősége ismét elhódítani a trófeát.

Papíron az élvonalban is remeklő ZTE számított esélyesebbnek, csakhogy a zalaiak a kevés helyzetet hozó első félidőben nem találták a rést a szervezetten futballozó Honvéd védelmén. Feczkó Tamás együttese ráadásul egy agresszív letámadásnak köszönhetően a vezetést is megszerezte a játékrész végén: a 44. percben Calderón cselezgetett a saját kapuja előtt, Pauljevics elvette tőle a labdát, majd öt méterről kilőtte a bal felső sarkot.

A fordulás után Szendrei lövése suhant el a léc fölött, ám a meddő zalai mezőnyfölény a folytatásban sem párosult helyzetekkel. A ZTE görcsösen, a Honvéd pedig rendkívül fegyelmezetten futballozott, és egészen a 94. percig úgy tűnt, hogy megőrzi előnyét. A ZTE viszont belekapaszkodott az utolsó szalmaszálba: egy bal oldali beadást Bitca fejelt vissza, a középen érkező Joao Victor pedig gyönyörű mozdulattal lőtte ki a jobb felső sarkot!

Nem kellett sokat várni a fordításra sem, a kétszer tizenöt perces hosszabbítás második percében egy villámgyors ellentámadásnál Joao Victor tálalt szép cselek után a balösszekötő helyén érkező Alfonsóhoz, aki 8 méterről a jobb alsóba lőtt!

A Honvéd viszont nem esett össze, és még az első tizenöt perc vége előtt kiegyenlített: a 101. percben Ujváry beadását Mauricio rossz helyre ütötte, az érkező Szamosi pedig néhány lépésről a hálóba stukkolt. A 2-2-re végződő mérkőzés után végül a tizenegyespárbaj döntött, az idegek harcát pedig a ZTE bírta jobban, 5-4-re megnyerte a szétlövést, és végül bejutott a május 9-én rendezendő döntőbe, ahol a szerdai Ferencvárosi TC–ETO FC Győr mérkőzés győztese lesz az ellenfele.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.