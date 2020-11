Ryan Reynolds és Rob McElhenney hollywoodi sztárok megvették a világ egyik legrégebbi futballklubját, a walesi AFC Wrexhamet.

A kanadai és amerikai színész - akik forgatókönyvíróként és producerként is dolgoznak a filmiparban - szeptemberben jelentették be vételi szándékukat, amelyet hétfői rendkívüli ülésén fogadott el a klub szurkolóiból álló tulajdonosi csoport (WST). Utóbbi tájékoztatása szerint a szavazáson az arra jogosultak 91 százaléka vett részt, és több mint 1800 szavazat támogatta a filmesek érkezését.

Dean Keates, a Wrexham edzője a BBC-nek azt mondta: "rövid távon biztosított lett a klub jövője, a projekt pedig közép- és hosszú távon izgalmasnak tűnik".

A Wrexhamet 1864-ben alapították, még soha nem szerepelt az angol élvonalban, viszont az FA Kupában háromszor eljutott a negyeddöntőig. A klubnak anyagi nehézségei miatt 2008-ban csődeljárását kellett kezdeményeznie, és 2011-től a WST irányításával működött. Az együttes jelenleg az ötödosztályban szerepel.

