A holland másodosztály egyedi rendszere

A holland másodosztályban, a Keuken Kampioen Divisie-ben a szezont négy időszakra osztják, mindegyik nyolc-tíz mérkőzést tartalmaz. Az adott időszakban szerzett pontok nagyon fontosak, a “minitabellán” az első helyen végző csapat automatikusan bekerül a feljutásért folyó rájátszásba. A lebonyolítás célja, hogy az egész szezonban legyen tétje minden mérkőzésnek, jutalmazva a csapatokat, amelyek egészen az utolsó mérkőzésig jó teljesítményt tudnak nyújtani.

A győzelem rontaná a csapat esélyeit

Az FC Den Bosch jelenleg a kilencedik helyen áll, amellyel bejutna a rájátszásba, ezzel esélyt kapna az első osztályba való feljutásra, azonban az utolsó mérkőzésük előtt egy furcsa szituáció állt elő. Az egyik rivális csapat, a Vitesse ugyanis harmadik helyen áll a liga negyedik időszakos tabelláján a Willem II és az ADO Den Haag mögött, valós eséllyel arra, hogy megelőzze őket az utolsó meccsnapon. A Vitesse ezzel megnyerné az utolsó periódust, és automatikusan berekülne a rájátszásba, kiütve az FC Den Bosch csapatát.

Az utolsó fordulóban a Den Bosch éppen az ADO Den Haag csapatát fogadja, így közvetlen ráhatása van arra, ki nyeri a negyedik időszakot. A Den Bosch érdeke, hogy a Vitesse ne végezzen a minitabella élén, egy esetleges győzelem az ADO Den Haag ellen csökkentené az esélyét annak, hogy bekerülnek a rájátszásba. Az így kialakult helyzet miatt nagy érdeklődés övezi a pénteki FC Den Bosch - ADO Den Haag mérkőzést, hiszen amennyiben a hazaiak életben akarják tartani a feljutáshoz fűzött reményeket, vereséget kell szenvedniük.

Forrás: GOAL

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.