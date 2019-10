Hokikapusnak állt a Chelsea és az Arsenal egykori klasszisa

Ismét aktivizálja magát Petr Cech, aki az előző szezon végén fejezte be a pályafutását, de ezúttal nem a futballpályán találkozhatunk majd vele.

A és az egykori hálóőre az angol ligában szereplő félprofi Guildford Phoenix jéghoki csapatához írt alá, és már vasárnap bemutatkozik a klub színeiben.

- Nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a lehetőséget a Phoenixtől. Remélem tudok majd segíteni ennek a fiatal csapatnak a céljai elérésében a szezon során, és remélhetőleg minél több meccset nyerünk, amikor lehetőséget kapok

Húsz évnyi profi futball után csodálatos tapasztalat lesz kipróbálni magam abban a sportban, amit gyerekkorom óta imádtam nézni és játszani - nyilatkozta Cech.

A 37 éves kapus tavasszal, az Európa-liga döntőjében játszotta le az utolsó meccsét az Arsenal színeiben, mely klubot 2015 óta erősítette. Azt megelőzően 11 évet húzott le a Chelsea-nél, ahol a legnagyobb sikereit elérte, és nyár óta a klub vezetőségében is szerepet vállal technikai tanácsadóként.

Cech már korábban is többször elmondta, mindig nagy vágya volt, hogy jégkorongozóként is kipróbálja majd, a Phoenixet irányító Milos Melicherik szerint pedig a veterán játékos már most komoly fejlődésen ment keresztül:

A cikk lejjebb folytatódik

- Nagyon sokat fejlődött, mióta először láttam a jégen, és már nagyon várom, hogy láthassam őt játszani - mondta a vezetőedző.

