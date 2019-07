Hivatalos: Visszatért nevelőegyesületéhez a Barcelona középpályása

Denis Suárez 13 plusz 3 millió euróért cserébe a Barcelonától a Celta Vigo csapatához igazolt - jelentette be vasárnap este mindkét klub.

Suárez még a Celta Vigo csapatában kezdte a pályafutását, és a klub B-csapatában játszott, amikor felkeltette a figyelmét, de két év után visszatért Spanyolországba a Barcelonához.

A katalánok először kölcsönadták a Sevillának, majd eladták a Villarrealnak, de ott annyira meggyőző teljesítmény nyújtott, hogy éltek a visszavásárlási opciójukkal.

A középpályás ugyan végre megkapta a lehetőséget Barcelonában is, de két és fél év alatt végül csak 46 meccsen lépett pályára, mielőtt idén januárban az Arsenalhoz került kölcsönbe, de ott sérülés miatt csak 4 meccsen léphetett pályára csereként.

A játékos iránt a Valencia is érdeklődött, de végül a Celta Vigo lett a befutó, ahol Suárez valószínűleg több játéklehetőséget kap majd.

Marc Cucurella, Marc Cardona, Andre Gomes és Jasper Cillessen után ő az ötödik játékos, aki idén nyáron távozott a Barcelonától.

