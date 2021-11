Hivatalos: válogatott kerettag kapust igazolt a Nyíregyháza

A Nyíregyháza hivatalos honlapján jelentette be, hogy mindenben sikerült megállapodniuk Hegedűs Lajossal, így a kapus náluk folytatja pályafutását.

A 33 éves, 192 cm magas hálóőr 2010-ben az MTK játékosa lett, itt vált meghatározó játékossá. Hat év után a Puskás Akadémiához szerződött, ahol alapember volt, a Magyar Kupában ezüst, a bajnokságban bronzérmet szerzett. 2020-ban a Paks leigazolta, Marco Rossi szövetségi kapitány pedig a bolgár, szerb és az orosz válogatottak elleni válogatott mérkőzésekre készülő magyar válogatott keretébe is meghívta. A paksiakkal végül szerződést bontott, így szabadon igazolhatóként érkezik a Spartacushoz, és a hétvégi Győr elleni meccsen már be is mutatkozhat a Nyíregyházában.

