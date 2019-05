Hivatalos: Újabb fiatal tehetség kapott szerződést a Diósgyőrnél

A DVTK saját nevelésű játékosa egy lépcsőfokot ugrott.

A kedden délután hivatalos oldalán közölte, hogy Korbély Kristóf profi szerződést kapott a klubtól.

Korbély Kristóf borsodsziráki fiatalként Edelényben és Kazincbarcikán ismerkedett meg először a labdarúgással, majd 2012-ben Diósgyőrbe igazolt. Az elmúlt két esztendőben többnyire a DVTK tartalék és U19-es csapataiban kapott szerepet, majd a ellen idén tavasszal Fernando Fernández bizalmat szavazott neki az -ben is.

Ezt követően a elleni idegenbeli és a szezonzáró Újpest elleni hazai bajnokin is csereként lépett pályára. Utóbbi találkozón - kereken egy héttel a 19. születésnapja előtt - első labdaérintéséből megszerezte első élvonalbeli gólját is.

- Korbély Kristóf az egyik legtehetségesebb saját nevelésű játékosunk, aki már az NB I.-ben is bemutatkozott, sőt mindannyiunk nagy örömére vasárnap megszerezte az első gólját is. Támadó szellemű játékos, gyors és rendre jó döntéseket hoz. Szeretném kiemelni, hogy nem csak a pályán teljesít példaértékűen, hanem az iskolapadban is. Egy értelmes, intelligens fiatalember, aki ezekben a hetekben a Herman Ottó Gimnáziumban érettségizik és a Miskolci Egyetemen szeretné folytatni a tanulmányait. Ezért külön is büszkék vagyunk rá - mondta el Tajti József, a DVTK sportigazgatója

- Nagy megtiszteltetés számomra, hogy profi szerződést kaphattam annál a klubnál, amelyben nevelkedtem, ugyanakkor nem dőlhetek hátra, tudom, hogy sokat kell dolgoznom azért, hogy a következő évadban is lehetőséget kapjak az első csapatnál. Szeretném megköszönni az összes eddigi edzőmnek a belém fektetett munkáját és igyekszem majd mielőbb meghálálni a bizalmat - tette hozzá Korbély Kristóf.

A cikk lejjebb folytatódik

Ahogy arról tegnap beszámoltunk, a DVTK leigazolta az ugyancsak fiatal Zsolnai Richárdot, aki a Váctól érkezett a borsodi együtteshez.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!