Hivatalos: Todd Boehly konzorciuma 4,25 milliárdot fizetett a Chelsea-ért

Az orosz tulajdonostól amerikai befektetőkhöz került a klub.

Hivatalosan is bejelentette a Todd Boehly vezette konzorcium, hogy befejezte a Chelsea megvásárlását, és ezzel véget ért Roman Abramovics 19 éves időszaka a klub élén.

A teljes beruházás 4,25 milliárd fontba került, amiből 2,5 milliárd a klub eladási ára, a további 1,75 milliárdot pedig a klubbal kapcsolatos befektetésekre költik majd tíz év alatt.

A klub hétfőn közleményt adott ki, amely azzal kezdődik, hogy Roman Abramovics befejezte a cég eladását, amelyet a Todd Boehly és a Clearlake Capital által vezetett befektetési csoport vett meg.

Ezt követően részletezik a bonyolult folyamatot, amely az eladásig vezetett. Emlékeztetnek rá, hogy egy ilyen kaliberű üzlet megvalósítása általában közel egy évig tart, de most három hónap alatt megoldották. Kitérnek arra is, hogy 250 megkeresést kaptak befektető jelöltektől, akik közül száznál is többel beszéltek és 32 titoktartási megállapodást kötöttek.

Végül 12 hiteles ajánlat érkezett és közülük került ki a vásárló. A közleményben végül megköszönték az elmúlt 19 évet az orosz oligarchának, de megemlékeztek a klub munkatársairól is, akik az elmúlt nehéz időszakban is elvégezték a munkájukat.

A befolyt 2,5 milliárd font humanitárius szervezetekhez kerül, amelyek az orosz invázió ukrajnai áldozatait segítik.

Az UNICEF volt főtítkárát Mike Penrose-t bízták meg azzal, hogy alapítványt hozzon létre a segítségnyújtás végrehajtására.

Roman Abramovics nem profitál semmit az eladásból, mivel a britek szerint szoros kapcsolatot ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A kormány szerint a befektetők befagyasztott brit bankszámlára utalják. Innen ugyancsak az Anglia vezetőinek engedélyével lehet pénz tovább utalni.

