Hivatalos: Spanyol és angol válogatott játékos is távozik a Pooltól

A hivatalosan bejelentette, hogy Daniel Sturridge és Alberto Moreno is távozik a klubtól.

A két játékos szerződése az idény végén lejár, így mindketten ingyen igazolhatnak új csapathoz.

- A legfontosabb két szó a két remek játékossal kapcsolatban, az a "köszönöm szépen" - mondta Jürgen Klopp a klub honlapjának.

- Ők már itt voltak, amikor én megérkeztem a klubhoz, és amíg itt voltak - ahogy a többiek is - segítettek nekünk, hogy csapatként a jó irányba haladjunk.

- Nélkülük nem lettünk volna az a csapa, amely most vagyunk.

A cikk lejjebb folytatódik

Sturridge 2013-ban a -től érkezett a klubhoz, 160 mérkőzésen 67 alkalommal talált a hálóba, míg Moreno 2014-ben a Sevillától igazolt a Vörösökhöz, és 141 találkozón lépett pályára.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

#LFC thank @DanielSturridge and @lfc18alberto for their outstanding contributions to the club 🙌



Everyone wishes Daniel and Alberto all the very best for their futures. They will always be a part of the #LFC Family ❤️https://t.co/OH5oeNw4rR