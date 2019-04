Hivatalos: Román középpályás érkezik De Jong helyére az Ajaxhoz

Az Ajax hivatalosan bejelentette, hogy nyáron csatlakozik a csapathoz a román válogatott Razvan Marin.

A holland csapat 12,5 millió eurót fizet a Stander Liege-nek, aki öt évre írt alá a negyeddöntőjébe jutó klubnál.

A 22 éves Marin feladata elsősorban a nyáron Barcelonába távozó Frenkie de Jong pótlására érkezett, de az Ajax új szerzeménye leszögezte, hogy stílusát tekintve nem hasonlít a katalánok új szerzeményére:

- Én csak önmagam akarok lenni. Láttam, hogy mindenki Frenkie-vel hasonlít össze, de különböző stílusú játékosok vagyunk. Ő sokkal többet helyezkedik a védelem előtt, és kiválóan passzol, én viszont dinamikusabb vagyok és szeretek odaérni az ellenfél kapuja elé.

Marin 2017 januárjában került a román Viitorul csapatától a Standard Liege-hez, ahol két ésfél év alatt minden sorozatot figyelembe véve 14 gólt tudott szerezni, ami valóban nem rossz termés egy középpályástól.

Aligha Marin lesz az egyetlen érkező az Ajaxnál, akinek egy nagynevű távozót kell majd pótolnia, ugyanis Mattijs De Ligtet a mellett a is szeretné megszerezni, de Nicolas Tagliafico, David Neres és Hakim Ziyech is számos topcsapat érdeklődését felkeltette, elsősorban a kiváló Bajnokok Ligája szereplésnek köszönhetően.

