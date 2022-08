Hivatalos: Olaszországot is megjárt középpályást igazolt a Ferencváros!

A Ferencváros hivatalos oldalán jelentette be Amer Gojak szerződtetését.

A mértékadó transfermarkt.com információi szerint a zöld-fehérek 1 millió eurót fizettek a 25 éves támadó középpályás játékjogáért.

A 33-szoros bosnyák válogatott játékos több, mint 200 mérkőzést játszott a Dinamo Zagreb színeiben, mielőtt a több játéklehetőség érdekében a távozás mellett döntött.

Nem ez volt az első alkalom, amikor a Ferencváros megkörnyékezi Gojakot. A magyar csapat még a 2020-2021-es szezon végén kereste meg a játékost – amikor visszatért Torinóból Zágrábba – , viszont akkor a középpályás még nem volt nyitott a váltásra.

A magyar bajnok honlapja így mutatja be a bosnyák középpályást:

Amer Gojak 1997. február 13-án a Dinári-hegységben, a Miljacka folyó két partján fekvő bosnyák fővárosban, Szarajevóban született. A még mindig csak 25 éves irányító az FK Novi Grad Sarajevo együttesében ismerkedett meg a labdarúgás alapjaival, ahonnan két év után az FK Zeljeznicar Sarajevohoz szerződött.

Öt évig pallérozódott a szarajevói együttes korosztályos csapataiban, majd 2014 januárjában az egyszeres Bosnyák Kupa-győztes, szintén FK Olimpikhez szerződött. Az ugyancsak fővárosi klubnál egy évet töltött el, majd 2015 telén Horvátország élcsapatához, a Dinamo Zagrebhez igazolt.

Kezdetben a 23-szoros horvát bajnok másodikszámú együttesében kapta meg a lehetőséget, de bemutatkozhatott az Ijfúsági Bajnokok Ligájában, ahol hat mérkőzésen négyszer is eredményes volt. Remek teljesítményével gyorsan magára vonta a felnőttek figyelmét, így öt mérkőzésen az élvonalban is bemutatkozhatott. A bizalmat egy góllal és egy gólpasszal hálálta meg a vezetőségnek.

Ilyen mutatók mellett nem is lehetett kérdés, hogy a következő szezont már az első csapatnál tölti. 22 mérkőzésen lépett pályára az élvonalban, ezeken négy gólt és öt gólpasszt jegyzett, de ebben az idényben bemutatkozott a legrangosabb európai kupasorozatban, a Bajnokok Ligájában, ahol a Lyonnal, a Juventussal és a Sevillával volt egy csoportban.

A következő években stabil alapemberré vált a zágrábiaknál: 22, 25, majd 27 bajnokin játszott, emellett ott volt az Európa Liga és a Bajnokok Ligája csoportkörében is. A 2020/21-es idényben az olasz bajnokságban szereplő Torinónál volt kölcsönben, ahol 15 meccsen egy gól és egy gólpassz volt a mérlege (mindkettőt a Parma ellen jegyezte).

Az olasz kitérő után visszatért Horvátországba, ezzel együtt pedig a nemzetközi porondra, az Európa Ligába is. A jelenleg is zajló bajnoki idényben négy BL-selejtezőn és két bajnokin játszott, utóbbiban a Hajduk Split ellen gólt is szerzett.

A válogatottban is végigjárta a korosztályos csapatokat, és végül 2018. november 15-én debütált a felnőttek között, egy Ausztria elleni 0-0-ra végződő Nemzetek Ligája találkozón. Az első góljára sem kellett sokat várni, 2019. szeptember 5-én egy Liechtenstein ellen 5-0-ra megnyert Eb-selejtezőn kétszer is eredményes volt, ráadásul egy gólpasszt is kiosztott. Eddig 33 találkozón lépett pályára a nemzeti csapatban, ahol négy gól és három gólpassz szerepel a neve mellett.

