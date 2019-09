Hivatalos: Öt évre írt alá a Chelsea csodagyereke

Hosszas huzavona után a végül bejelentette, hogy Callum Hudson-Odoi aláírta új szerződését.

A sokáig a által üldözött játékos végül öt évvel hosszabbította meg a kontraktusát a londoni Kékekkel, és a megállapodás értelmében heti 150 ezer fontot tehet majd zsebre, de a teljesítményétől függően ez akár 180 ezerre is emelkedhet.

A 18 éves játékos januárban még egy átigazolási kérelmet is beadott a klub felé, de Frank Lampard eddig nagyon sok lehetőséget adott a saját nevelésű játékosoknak, és ez alighanem végleg meggyőzte a már az angol válogatottban is bemutatkozó szélsőt.

- Ez egy fantasztikus érzés. Nagyon sokat kellett várni a megállapodásra, de végül megtörtént, és emiatt nagyon boldog vagyok. Nyolc éves korom óta a Chelsea játékosa vagyok, és ez a megfelelő klub számomra - nyilatkozta Hudson-Odoi.

Hudson Odoi tavasszal már egyre több lehetőséget kapott az akkor a csapatot irányító Maurizio Sarritól, de egy súlyos sérülés miatt hónapokat kellett kihagynia.

A fiatal szélső a múlt héten azonban már pályára lépett az U23-as csapatban, és hamarosan Frank Lampard is számíthat rá.

