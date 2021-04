Hivatalos: nézők előtt játsszák le az angol ligakupa döntőjét

A Tottenham Hotspur a hivatalos twitter csatornáján erősítette meg, hogy a Manchester City elleni Carabao kupa, azaz Angol Ligakupa döntőt 8000 néző tekintheti meg a helyszínenen, azaz a 90 ezer főt fogadni képes Wembley stadionban.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

🏆 🏟️ We can confirm that our @Carabao_Cup Final against @ManCity has been approved as an official test event, with 8,000 spectators permitted to attend. #THFC ⚪️ #COYS