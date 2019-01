Hivatalos: Nagy múltú angol csapathoz igazolt a Real Madrid kapusa

A Leeds United bejelentette, hogy leigazolták Kiko Casillát a Real Madridtól.

Az angol másodosztály listavezetője négy és fél évre szerződtette a spanyol hálóőrt, aki Thibaut Courtois érkezése óta csupán harmadik számú kapusnak számított a Királyi Gárdánál.

A 32 éves hálóőr az argentin edzőlegenda, Marcelo Bielsa első januári igazolása, és a háromszoros angol bajnok klubnál abban reménykednek, hogy a játékos hozzásegítheti a csapatot a hőn áhított feljutáshoz.

Casilla a Real Madrid saját nevelésű játékosa, de legfőképp az Espanyol játékosaként hívta fel magára a figyelmet, aminek köszönhetően visszatérhetett a Madridba, ahol három év alatt 43 mérkőzésen lépett pályára, és bajnoki címet, Spanyol Szuperkupát, három Bajnokok Ligáját, ugyanennyi klubvilágbajnoki címet, és két Európai Szuperkupát nyert az együttessel az egyszeres spanyol válogatott kapus.

✍ | #LUFC are delighted to announce the signing of Real Madrid goalkeeper @KikoCasilla13 on a four-and-a-half year deal at Elland Road — Leeds United (@LUFC) January 17, 2019