Hivatalos: Nagy Ádámot orvosi vizsgálatra várják Olaszországban

Ahogy arról ma már írtunk Nagy Ádám átigazolását tervezi az olasz második ligában szereplő Pisa. A magyar válogatott játékos klubja, az angol Bristol aztán be is jelentette a futballista távozását és azt is, hogy Pislában folytatja a pályafutását – ha az orvosi vizsgálaton minden rendben lesz.

Nagy Ádám korábban szerepelt már Olaszországban, 2016 és 2019 között a Bologna labdarúgója volt. Néhány hónappal ezelőtt, amikor először felvetődött a váltás, akkor a játékos azt nyilatkozta, hogy szívesen térne vissza Olaszországba – úgy tűnik teljesül a vágya.

