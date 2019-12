Hivatalos: Mikel Arteta vette át az Arsenal irányítását

Az péntek délután hivatalosan bejelentette, hogy a klub korábbi játékosa, Mikel Arteta fogja betölteni a vezetőedzői pozíciót.

Az Ágyúsok még november végén menesztették Unai Emery-t, akinek a helyát átmenetileg Freddie Ljungberg vette át.

A londoni csapat azonban a svéd szakemberrel is mindössze egy meccset tudott megnyerni, így a elleni 3-0-s vereséget követően felgyorsultak a tárgyalások a 2016 óta Pep Guardiola segítőjeként dolgozó Artetával.

A 37 éves edző korábban játékosként öt évet töltött el az Arsenalnál, ahol két FA-kupát nyert.

Arteta három és fél évre írt alá régi-új csapatánál, és ezzel ő lett a klub történetének második legfiatalabb állandó vezetőedzője.

- Ez egy óriási megtiszteltetés. Az Arsenal az egyik legnagyobb klub a világon. A legnagyobb trófeákért kell harcba szállunk, ezt a Stan Kroenke és Josh Kroenke, valamint a klub vezetői egyértelművé tették számomra. Tudjuk, hogy nagyon sokat kell dolgoznunk azért, hogy ezt elérjük. Eléggé reálisan gondolkozok ahhoz, hogy tudjam, ez nem fog egyik napról a másikra megtörténni, viszont rengeteg tehetség van a keretünkben, és számos fiatal játékos kerül ki az akadémiáról - nyilatkozta Arteta a klub hivatalos honlapjának.

Az Ágyúsok szombaton az Everton otthonában lépnek pályára, de ezt a mérkőzést Arteta még csak a lelátóról nézi végig, a kispadon még utoljára Freddie Ljungberg fog ülni.

