Hivatalos: Megvan, ki veszi át Dárdai Páltól a Hertha irányítását

Ante Covic lett Dárdai Pál vezetőedző utódja a kispadon – jelentette be vasárnap hivatalos honlapján a .

A 43 éves szakvezető foglalja el a szezon végén távozó magyar tréner, Dárdai Pál helyét. Covic ebben a szezonban a Hertha U23-as csapatát irányította, 1996 és 2000 között a Herthában 74 bajnokin lépett pályára a korábbi középpályás.

A cikk lejjebb folytatódik

Covic tehát amolyan szívügye a berlini klub, ezáltal sokkal többet jelent számára ez a feladat, mint egy egyszerű munka.



- A Hertha sosem csak szimpla munkahely volt számomra. Igazi szenvedély számomra a klub. Ezt szeretném a napi munkába is belevinni és átadni a csapatnak. Csapatjátékosnak tartom magam, aki sokra tartja a kemény munkát. Csak így lehet fenntartani a lelkesedést és a folyamatos fejlődést. Nem is várhatnám jobban a közös munka kezdetét – nyilatkozta a bejelentésekor Ante Covic.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

ℹ️ @antecovic14 will replace @paldardai as our new head coach for the coming season. More to follow... #hahohe pic.twitter.com/ev11ewWyxp