Hivatalos: Klubrekordot jelentő összegért igazolt középpályást a Manchester City

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a kifizette az Atlético Madridnak Rodri kivásárlási árát, most pedig az angol klub megerősítette, hogy a játékos aláírta a szerződését.

A City 70 millió fontot fizet a Matracosoknak a spanyol válogatott középpályásáért, aki ezzel a klub történetének legdrágább játékosává vált.

A 23 éves játékos öt évre írt alá Pep Guardiola csapatánál, ahol Fernandinho hosszútávú utódja lesz.

A manchesteriek már évek óta keresik azt a játékost, aki a brazil középpályás örökébe léphet, de korábban Fred és Jorginho is riválisoknál kötött ki.

Rodri volt a City elsőszámú kiszemeltje a mélységi irányító pozíciójára, és a játékos hosszas gondolkodás után úgy döntött, hogy alig egy év után elhagyja az Atlético Madridot.

✍️Done deal! Welcome to the Champions, Rodri 🔥



🔵 #mancity pic.twitter.com/CJobsdj7lI