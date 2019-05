Hivatalos: Kihagyja az EL-döntőt az Arsenal sztárja

Az hivatalos közleményben tudatta a szurkolókat arról, hogy Henrikh Mkhitaryan nem utazik el Bakuba, az döntőjére.

Az Ágyúsok a -vel mérkőznek meg a május 29-én megrendzésre kerülő fináléban, de immár biztossá vált, hogy Unai Emery nem számíthat az egyik fontos játékosára.

Mkhitaryannak hazája, Örményország és döntőnek otthont adó Azerbajdzsán közötti politikai konfliktusa miatt nem tart a csapatával, ugyanis nem tudják garantálni a biztonságát.

Az Arsenal hivatalosan is panaszt tett az esettel kapcsolatban az Európai Labdarúgó Szövetségnek (UEFA), míg maga a játékos a közösségi oldalán indokolta meg a döntést:

- Minden opciót átgondolva meghoztuk ezt a kemény döntést, és nem utazok el Bakuban az Európa Liga döntőjére. Egy játékosnak nem sokszor van lehetősége pályára lépni egy ilyen meccsen, így természetesen fáj, hogy ki kell hagynom. Ennek ellenére nagyon szurkolok a csapattársaimnak, és remélem hazahozzák a trófeát - írta Mkhitaryan.



Az Ágyúsok korábban nyílt levélben azért is panaszt tettek az UEFA-nál, mert a Chelsea-hez hasonlóan csak 6000 jegyet kaptak a több, mint 60 ezer fő befogadására képes stadionba. Ennek az oka, hogy a bakui reptér csupán napi 15 ezer ember befogadására képes. A londoni klub ennek kapcsán megkérdőjelezte, hogy Baku valóban alkalmas-e egy ekkora mérkőzés megrendezésére.

