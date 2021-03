Hivatalos: Joachim Löw távozik a német válogatottól!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A tavalyról idén nyárra halasztott labdarúgó Európa-bajnokság után nem folytatja munkáját a német válogatottnál Joachim Löw szövetségi kapitány.

A német szövetség kedden jelentette be, hogy a 61 éves szakember a kontinensviadal után távozik a Nationaelftől.

Löw 2006 óta irányítja kapitányként a német válogatottat, mellyel 2014-ben világbajnok, 2010-ben pedig vb-bronzérmes lett. A szakvezető 2008-ban Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett, 2017-ben pedig a Konföderációs Kupán diadalmaskodott a német együttessel.

A német válogatott a nyári Eb-n a világbajnok franciákkal, a címvédő portugálokkal, valamint a társrendező magyarokkal szerepel azonos csoportban.

„Átgondoltam ezt a lépést, amit büszkén és hálásan teszek meg, ugyanakkor nagyon motiváltan várom az Európa-bajokságot – mondta Löw a szövetség honlapján. – Csaknem 17 éve dolgozom együtt a legjobb német játékosokkal és támogathatom őket a fejlődésükben. Nagyszerű győzelmek és fájdalmas vereségek vannak mögöttünk, de a legvarázslatosabb pillanat a 2014-es világbajnoki győzelem. Hálás vagyok a szövetségnek, amely mindig ideális körülményeket teremtett a csapatnak és nekem.”

A 61 éves szakember 2004-ben kezdetben Jürgen Klinsmann segítőjeként dolgozott a csapat mellett, majd 2006. augusztus 1-től lett ő a szövetségi kapitány.

A cikk lejjebb folytatódik

„Még mindig motivált vagyok és nagy energiával, valamint ambícióval készülök az Európa-bajnokságra. Mindent megteszek azért, hogy a szurkolóink boldogok legyenek ezen a tornán. Tudom, hogy ez minden játékosra ugyanígy igaz.”

A szövetség elnöke Fritz Keller is szép szavakkal búcsúzott: „Tisztelem Joachim Löw döntését. Tudjuk, hogy mire képes és azt is, hogy ő a világfutball egyik legnagyobb edzője, aki évek óta kiemelkedő szereplője a német labdarúgásnak, nemcsak a sportteljesítménye, de az empátiája és az embersége miatt is. Az pedig, hogy ilyen korán közölte a döntését tisztességes eljárás. Időt ad nekünk arra, hogy körültekintően kiválasszuk az útódját.”

A szövetség igazgatója Oliver Bierhoff különleges nevezte a kapcsolatukat: „Közel 17 éven át dolgoztunk együtt. Sok mindent átéltünk együtt, ez egy különleges kapcsolat, amelyre mindenekelőtt a bizalom volt a jellemző. Jogi alatt a csapatot ismét öröm volt nézni a látványos támadófutballért. Hihetetlen sokat fejlődött vele az együttes. Sajnálom, hogy elválnak útjaink az EB után, de a személyes kapcsolat mindenkiéppen megmarad köztünk. Tudom, hogy a jövőben is mindent belead azért, hogy a csapat sikeresen felkészüljön az Európa-bajnokságra.”