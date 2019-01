Hivatalos: Irányító középpályást szerződtetett a Budapest Honvéd

A grúz játékos kölcsönbe került a kispesti csapathoz.

A Budapest Honvéd hivatalosan bejelentette, hogy kölcsönbe megszerezték Zakaria Beglarisvilit.

A klub közleménye szerint már ősszel is téma volt egy irányító középpályás szerződtetésére, és erre a szerepkörre érkezett a grúz labdarúgó, miután a Honvéd szakember jó pár játékost megnéztek.

A 28 esztendős Beglarisvili az észt FC Flora játékosa, az előző szezonban bronzérmet szerzett csapatával, mind a 36 bajnokin pályára lépett, ezeken 30 gólt szerzett és 24 gólpasszt adott. Beglariasvili pályafutása során 240 észt első osztályú mérkőzést játszott, 94 gól és 95 assziszt fűződik a nevéhez, a grúz válogatottban egyszer lépett pályára.

- Tudom, hogy Puskás Ferenc csapatáról van szó, aki a Honvédban, majd a Real Madridban is szerepelt. Jó helyre kerültem, az első benyomásaim alapján jó játékosok alkotják a csapatot, és a szakmai munka is rendben van. Észtországban mindent megnyertem, szeretnék itt is sikeresen szerepelni, és a Honvédnál is minél több gólt szerezni és gólpasszt adni. Több klub is érdeklődött irántam, de úgy éreztem, hogy a Honvéd akar a leginkább. Itt vagyok, készen állok arra, hogy sikeres tavaszt produkáljunk - nyilatkozta a játékos.

Beglariasvili kölcsönbe érkezik a Honvédhoz, a szerződése június 30-ig érvényes.

