Hivatalos: Huszti Szabolcs a következő szezonban is a Fehérvár játékosa marad

Hosszabbított a rutinos középpályás.

A MOL Fehérvár FC a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Huszti Szabolcs meghosszabbította az eredetileg jövő nyáron lejáró szerződést.

A 36 éves, komoly múlttal rendelkező középpályás 2018 februárjában szerződött klubunkhoz. Csatlakozása óta a Vidivel bajnok, -csoportkörös, majd -győztes lett. Eddig 41 bajnokin játszott, 7 gólt lőtt és 14 gólpasszt osztott ki. Az Európa-ligában betalált a Dudelange, illetve a PAOK kapujába is.

„Jövő nyáron lejárt volna a szerződésem, de úgy érzem, van bennem annyi, hogy további egy évig még biztosan segíteni tudjam a csapatot. Szerencsére ez a gondolat kölcsönös volt a klub részéről is, így hamar megállapodtunk a folytatásról. Az elmúlt másfél évben ünnepelhettünk bajnoki címet, Magyar Kupát és csoportkörös szereplést, azért dolgozunk minden nap, hogy hasonló sikerek várjanak ránk a folytatásban is." - nyilatkozta az 51-szeres magyar válogatott játékos a molfehervar.hu-nak.

„Az, hogy Huszti Szabolcs júniusban lejáró szerződését meghosszabbítja a klub és továbbra is nálunk folytatja pályafutását, örömhír nemcsak a Vidi-szurkolóknak, hanem minden magyar futballszerető embernek. Óriási fegyvertény, hogy másfél évvel ezelőtt minket választott, az azóta eltelt időben pedig mind a pályán, mind az öltözőben bizonyította, hogy nemcsak remek játékos, de remek ember is. Amikor az öltözőben olyan labdarúgók vannak, mint Juhász Roland és Huszti Szabolcs, akkor úgy vélem, minden vezetőedző és minden sportigazgató nyugodt lehet! Nagy öröm, hogy egy ilyen minőségű futballista a Vidiben képzeli el további jövőjét is. A pályán mutatott teljesítményével, és azon kívüli hozzáállásával vívta ki magának a megbecsülést és a tiszteletet, nem pedig egyéb felületeken bizonygatta saját érdemeit. Őt ismerve biztos vagyok benne, hogy ez nem fog változni a pályafutása hátralévő részében sem" - fogalmazott Kovács Zoltán sportigazgató.

