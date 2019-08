Hivatalos: Hosszabbított a Liverpool súlyos sérülésből felépülő középpályása

A csütörtök este bejelentette, hogy Alex Oxlade-Chamberlain új szerződést írt alá a klubnál.

Ugyan a Vörösök nem hozták nyilvánosságra, hogy az angol játékos meddig hosszabbított, a Goal információi szerint 2023-ig kötelezte el magát a középpályás, aki még 2017-ben igazolt az Arsenaltól a Liverpoolhoz.

Oxlade-Chamberlain számára remekül sikerült az első idénye Jürgen Klopp csapatában, fontos szerepet vállalt abban, hogy a csapat 2018-ban eljutott a döntőjéig, ahol azonban már nélküle szenvedtek vereséget a ellen, miután a Roma elleni elődöntő során súlyos térdsérülést szenvedett

A 26 éves játékos a 2018/19-es idény javarészét kihagyta, csak az utolsó néhány mérkőzésen kapott lehetőséget csereként, de ebben a szezonban már a elleni Európai Szuperkupa meccsen és a Southampton elleni bajnokin is a kezdőcsapat tagja volt.

- Nagyon izgatott vagyok. A hosszabbítás már tervben volt egy ideje, és most végre eldőlt, hogy még egy ideig a klub játékosa maradok. Kihagytam egy évet, ezért nagy izgalommal tölt el, hogy aláírhattam. Ez egy lehetőség számomra, hogy pótoljam az elvesztegetett időt, és jó teljesítménnyel segíthetek a csapaton - nyilatkozta Oxlade-Chamberlain.

A Liverpool a Premier League új idényében eddig mindkét meccsét megnyerte, szombaton pedig pont Oxlade-Chamberlain korábbi klubjával, a szintén száz százalékos Arsenalt fogadják az Anfielden.

