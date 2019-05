Hivatalos: Hollandiából igazolt fiatal középpályást a Barcelona

A hivatalosan bejelentette, hogy megszerezték Ludovit Reist az FC Groningen együttesétől.

A 18 éves középpályás hosszú távú szerződést írt alá a katalán sztárcsapatnál, és a kivásárlási árát 100 millió euróban határozták meg.

Reis még 2017-ben debütált a Groningen felnőtt csapatában, ahol fiatal kora ellenére ötvennél is több mérkőzésen lépett pályára. A 2018/19-es szezonban 27 bajnokin egy gólt szerzett.

A Barcelona szeptember óta figyelte a szlovák származású, holland U19-es válogatott játékost, akiért sajtóhírek szerint különböző bónuszokkal együtt 8 millió eurót fizetnek.



Reis várhatóan a Barcelona B-csapatánál kezdi meg a felkészülést a következő szezonra.

