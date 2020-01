Hivatalos: Hazaszerződött Portugáliából a fiatal magyar támadó

Az NB II-ben folytatja az utánpótlás-válogatott játékos.

Az Budapest a hivatalos oldalán számolt be arról, hogy szerződtették a Guimaraes támadóját, Bíró Bencét.

A 21 éves játékos öt és fél évet töltött el a portugál klubnál, ahol végigjárta a ranglétrát, de az élvonalban nem jutott lehetőséget.

Az utánpótlás csapatokban, valamint a Guimaraes B-ben azonban 116 mérkőzésen is pályára lépett és ezeken a találkozókon 23 gólig jutott.

A magyar támadó szerződése 2021 nyaráig szólt, de a portugál együttes nem ragaszkodott ahhoz, hogy kitöltse a szerződését Bíró.

Az -be visszavágyó MTK-nak viszont minden bizonnyal nagy erősítés lesz a fiatal játékos és kiválóan beleillik majd a csapat koncepciójába.

A kék-fehérek sportigazgatója, Polyák Zoltán a következőket mondta a támadó leigazolását követően:

A cikk lejjebb folytatódik

- Az elmúlt hónapok is mutatják, hogy az MTK Budapest kiemelten támaszkodik a saját utánpótlására, ám természetesen emellett arra is törekszünk, hogy a legtehetségesebb hazai játékosok is hozzánk kerüljenek. Bíró személyében pedig egy olyan tehetséges labdarúgó került hozzánk, akinek hosszabb távon arra is van esélye, hogy a magyar felnőtt válogatott tagja legyen. Az U21-es korosztályban már megmutatta gólerősségét: Michael Boris jól ismeri őt, dolgoztak együtt, így ő is kifejezetten szorgalmazta a megszerzését, ami nem meglepő, hiszen Bence centerként tétmeccseken gyakran eredményes volt az irányítása alatt lejátszott korosztályos mérkőzéseken.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!