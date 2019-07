Hivatalos: Frank Lampard vezetőedzőként tért vissza a Chelsea-hez

A hivatalosan bejelentette, hogy a 2019/20-as szezontól Frank Lampard veszi át a csapat irányítását.

A 41 éves szakember a Derby County-tól érkezik, ahol edzői pályafutása első szezonjában rájátszást érő helyre vezette a csapatot a Championshipben.

A Kékek legendás középpályása 13 évett töltött a Stamford Bridge-en, és 649 mérkőzésen 211 gólt szerzett, ezzel ő a klub történetének legeredményesebb játékosa.

- Mérhetetlenül büszke vagyok arra, hogy vezetőedzőként térhetek vissza a Chelsea-hez. Mindenki tudja, mennyire szeretem ezt a klubot, és milyen sok dolog értünk el együtt, de mostantól csak arra koncentrálok, hogy felkészüljünk az előttünk álló szezonra. Azért vagyok itt, hogy keményen dolgozzak, és további sikereket érjek el a klubbal. Alig várom, hogy kezdhessek - nyilatkozta Lampard a Chelsea hivatalos honlapjának.

A Chelsea 4 millió fontért vásárolta ki Lampardot a Derby-nál érvényes szerződéséből, és az új vezető egy három éves szerződést írt alá régi-új csapatánál.

Lampard hivatalos mérkőzésen a elleni rangadón debütálhat a Chelsea kispadján augusztus 11-én.

Az új vezetőedző helyzetét nehezíti, hogy a FIFA által kiszabott büntetés miatt a Chelsea két átigazolási időszakon keresztül nem regisztrálhat a keretébe új játékosokat.

A cikk lejjebb folytatódik

Az előző szezont a csapatnál kölcsönben töltő Mateo Kovacicot azonban végleg meg tudták szerezni a Kékek, valamint a Borussia Dortmundtól januárban leigazolt, majd kölcsönadott Christian Pulisic is a Stamford Bridge-en kezdi meg a felkészülést.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

HE’S HOME! 🙌



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank