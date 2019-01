Hivatalos: Fabregas távozott a Chelsea-től és a Monacóban folytatja

Újra együtt dolgozik korábbi csapattársával a spanyol játékos.

A Chelsea és a Monaco is pénteken kora este jelentette be, hogy távozott a londoniaktól és a miniállamban folytatja pályafutását Cesc Fabregas.

A spanyol középpályás annak a Thierry Henry-nak lesz a játékosa, akivel korábban együtt fociztak az Arsenalban.

Sajtóértesülések szerint Fabregas 10 millió fontért cserébe teszi át székhelyét Angliából a Hercegségbeliekhez, de a Goal francia kollégájának információja szerint most ingyen igazolták le, és a Monacónak Fabregas szereplései alapján kell majd fizetnie a Chelsea-nek.

Új klubjával most egy 3,5 éves szerződést kötött a spanyol focista, azaz minden bizonnyal itt is fogja befejezni pályafutását a most 31 éves játékos.

Ráfér az erősítés a Monacóra, hiszen a piros-fehérek a kiesés elől menekülnek a Ligue1 2018/19-es idényében.

Fabregas 2014-ben igazolt a Barcelonától a Chelsea-hez, akikkel két bajnoki címet, FA-Kupát és Ligakupát is nyert. 198 alkalommal szerepelt a londoniaknál, 22 gólt és 57 gólpasszt jegyzett négy és fél év alatt a Kékeknél.

