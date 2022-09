Hivatalos: Dárdai Pált végleg kirakták a Herthától – napvilágot látott, mekkora végkielégítést kapott

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros–Trabzonspor meccsre, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is!

Annak ellenére, hogy Dárdai Pált még tavaly novemberben menesztette a Hertha BSC a vezetőedzői pozícióból, mégis csak most került pont a 46 éves tréner ügyére.

Kezdjünk mindent a legelejéről. Dárdai Pál a Hertha klublegendája, 1997 és 2012 között 366 mérkőzésen lépett pályára a berlini csapat színeiben. Ezután a korábbi magyar válogatott játékos maradt a Hertha kötelékében, mint az U17-es csapat vezetőedzője. Egy rövid ideig volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya is, de mivel közben 2015-ben a fővárosiak első csapatának vezetőedzőjének is kinevezték, így le kellett mondania a nemzeti csapatnál, de a magyar szakembernek így is elvitathatatlan érdemei voltak abban, hogy Dzsudzsákék végül kijutottak a 2016-os Európa-bajnokságra.

Dárdai 2019-ig volt a Hertha első csapatának vezetőedzője, menesztését követően visszatért a korosztályos csapathoz.

A második Dárdai-éra

2021 januárjában azonban ismét hívta a kötelesség, a Hertha hatalmas bajban volt, és ismét a klubikon volt a megmentő: átvette az első csapat irányítását.

Dárdai egészen tavaly novemberig volt a Hertha BSC vezetőedzője, hiszen annak ellenére, hogy a kék-fehérek bőven bennmaradó helyen álltak a Bundesligában, kirúgták. Utódja Tayfun Korkut pedig a kiesés szélére sodorta a berlinieket.

Nem vagyunk benne biztosak, hogy a megfelelő sportszakmai döntést hozta meg Fredi Bobic sportigazgató.

A Hertha végül tavasszal menesztette Korkutot is, és Felix Magath irányításával az utolsó pillanatban, osztályozón biztosította be az első osztályú tagságot. Egy hajszálon múlott, hogy nem lett belőle Bundesliga 2.

Mi a helyzet most Dárdaival?

A 46 éves szakember szerződése az első csapatnál 2022 júniusának végéig, a junioroknál pedig határozatlan ideig szólt, vagyis annak ellenére, hogy a vezetőedzőt novemberben leváltották az első csapat vezetéséről, papíron maradt az U17-es csapatnál. Egészen mostanáig. A Bild információi szerint Dárdai és a Hertha BSC szerződést bontott egymással, ezt Fredi Bobic is megerősítette.

A német lap úgy értesült, hogy a tréner "alacsony hétszámjegyű", azaz millió eurós végkielégítést kap a fővárosiaktól.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Freiburg-Qarabag EL-összecsapáson a hazaiak győzelme 1.42, a döntetlen 4.80, a vendégsiker 7.25-szörös szorzóval fogadható. (x)