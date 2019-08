Hivatalos: Cancelo a Manchester Cityben, Danilo a Juventusban folytatja

Szerda este a és a is bejelentette Joao Cancelo és Danilo klubváltását.

A Premier League címvédője 28 millió fontot és Danilot adta a a portugál jobbhátvédért, aki alig egy év után távozik Torinóból.

Cancelo hat évre írt alá a manchesteri csapatnál, míg Danilo egy öt éves, 2024-ig érvényes szerződést kötött a Juventusszal.

Joao Cancelo a Benficában, a Valenciában és az Interben is szerepelt, mielőtt tavaly nyárog a Juventushoz igazolt, és egy szezon alatt 34 meccsen 1 gólt lőtt és 5 gólpasszt osztott ki, miközben bajnok címet nyert a csapattal.

Mielőtt Angliába került, Danilo az FC Porto és a játékosa volt. A brazil válogatott játékos az előző idényben 21 alkalommal lépett pályára az angol, de a Premier League-ben csak 11 alkalommal jutott szóhoz.

