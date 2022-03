Hivatalos: brutális szankciók a Chelsea orosz tulajdonosa ellen, veszélyben a klub életben maradása

Ahogy várható volt, a brit kormány szankciókat vetett ki több orosz milliárdosra, köztük a Chelsea tulajdonára, Roman Abramovicsra is.

Mi történt?

A brit vezetés a februárban elkezdődött ukrán-orosz konfliktus kezdete óta fontolgatta a Putyin-közeli milliárdosok megbüntetését. A Sky News információi szerint a csütörtökön kiadott kormánydokumentum hét orosz üzletembert szankciónál, többek között Roman Abramovicsot is. A dokumentum szerint Abramovics évtizedek óta közeli viszonyt ápol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Mi lesz így a Chelsea-vel?

Abramovics múlthét szerdán jelentette be, hogy 19 év után megválik szeretett klubjától és a befolyó teljes pénzösszeget az ukrajnai háború áldozatinak fogja eljuttatni. A bejelentés után azonnal elindult a pletyka áradat, kérők sora jelentkezett be a Chelsea-ért, de egyelőre egyetlen hivatalos ajánlat sem érkezett be a klubért, és mivel London befagyasztotta az orosz üzletember számláit, így most nemcsak a Chelsea eladása, de a működése is veszélybe került.

Abramovics nem folytathat semmiféle tranzakciót az Egyesült Királyságon belül, valamint nem léphet az ország területére. Így biztos, hogy az orosz milliárdos nem fog profitálni klubja eladásából.

Nadine Dorries kulturális miniszter elismerte, hogy a döntés hatással lesz a Chelsea FC-re is. Dorries hangsúlyozta, hogy egy speciális licenc lehetővé teszi az együttes további működését és az alkalmazottak sem fognak fizetés nélkül maradni.

A londoni kékeket sújtó intézkedések:

a mérkőzéseket lejátszhatják, de nem lehet jegyet vásárolni a találkozókra, csak azok látogathatnak ki a Stamford Bridgere, akiknek már van jegye

a tulajdonos nem profitálhat csapata eladásból

tilos új játékosokat igazolni és szerződéseket hosszabbítani

A kulturális miniszter Twitteren megerősítette, hogy mindent megtesznek a nyugat-londoni csapatért.