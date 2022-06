Hivatalos: Baráth Botond és Dombó Dávid is az NB I-en belül váltott csapatot

Baráth Botond és Dombó Dávid is az NB I-be frissen feljutó Vasasnál folytatja pályafutását. A 30 éves védő és a 29 éves kapus is 2025 nyaráig szóló szerződést kötött a piros-kékekkel.

Az angyalföldiek így mutatták be a két új igazolást:

A védelem minden posztján bevethető Baráth Botond 2008 februárjában került a Magyar Futball Akadémiára, négy évvel később egy DVTK elleni bajnoki mérkőzésen mutatkozott be az OTP Bank Ligában. Az azóta eltelt időszak alatt összesen 188 mérkőzést játszott a magyar élvonalban és 6 gólt szerzett. A labdarúgó tagja volt a 2017-es - Marco Rossi által irányított - kispesti bajnokcsapatnak és a 2013-as bronzérmes Budapest Honvéd együttesének, illetve 8 Európa Liga- és 2 Bajnokok Ligája-selejtezőn szerepelt. Pályafutása során játszott az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) szereplő Sporting Kansas City színeiben, ahol 21 bajnoki mérkőzés mellett három CONCACAF Bajnokok Ligája-összecsapás fűződött a nevéhez, és az MLS-ben is szerzett bajnoki mérkőzésen gólt. Első évében az amerikai klub alapemberévé vált, ám a koronavírus-járvány közbeszólt, így a játékos a hazatérés mellett döntött: 2020 nyarától újra Kispesten folytatta karrierjét, ahol a tavalyi idényben 15 NB I-es mérkőzés mellett 3 MOL Magyar Kupa-találkozón kapott lehetőséget. A 11-szeres válogatott védő 2018 októberében az Észtország elleni Nemzetek Ligája-meccsen a Honvéd 100. játékosaként debütált a magyar válogatottban, de tagja volt a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőin a világbajnoki ezüstérmes Horvátországot, a Walest és az Azerbajdzsánt legyőző magyar csapatnak is.

Az utánpótlás-válogatott Dombó Dávid pályafutása során szerepelt többek között a Vác FC, a Szombathelyi Haladás, a Mezőkövesd és a Kisvárda csapataiban. A Mezőkövesd kapusaként a 2015-16-os idényben a legkevesebb gólt (25) kapta az NB II-es mezőnyben, így főszerepe volt abban, hogy a szezon végén csapata feljutást ünnepelhetett. 2020 januárjában az élvonalbeli Kisvárda szerződtette, ahol az elmúlt két és fél év alatt 73 bajnoki mérkőzésből 40 alkalommal csapatkapitányként lépett pályára és 24 meccset zárt kapott gól nélkül, így összesen 112 NB I-es találkozót tudhat a háta mögött. A Kisvárda alapembereként egyéni elismerésekkel is büszkélkedhet: a hálóőr tavaly októberben és idén áprilisban - a legszebb védésért - különdíjat kapott az M4 Sport és a Magyar Labdarúgó Szövetség közös szavazásán. Remek teljesítményével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy - a Kisvárda története legnagyobb sikerét elérve - a második helyen végezzen a magyar élvonal tavalyi kiírásában, ezáltal pedig indulhasson az Európa Konferencia Liga küzdelmeiben.

Nagy Miklós, a piros-kékek sportigazgatója hosszan méltatta az új szerzeményeket:

„A kapusposzton és a védelemben is folytatjuk csapatunk megerősítését az NB I-es bajnokságra. Mindkét érkezőnk jelentős élvonalbeli tapasztalattal, válogatott képességekkel és megfelelő karakterrel rendelkezik. Az új igazolásokkal a csapaton belüli posztonkénti versenyt szeretnénk tovább erősíteni. A szerződéskötések során ezúttal is fontos szempont volt, hogy mindkét játékos szabadon igazolható, motivált és rendelkezik az általunk keresett személyiségjegyekkel. Biztosak vagyunk benne, hogy a ránk váró kemény és hosszú szezonban meghatározó lehet az is, hogy az öltözőben növekedjen a kipróbált, komoly csatákban edződött játékosok száma. Kettejük érkezésével összesen 300 NB I-es mérkőzés tapasztalata kerül be az öltözőbe, ami fiataljaink számára is ösztönző és egyben komoly segítség is lehet. A mai bejelentéssel nem zárult le az igazolások sora, tovább dolgozunk azon, hogy az elképzeléseinknek megfelelően megerősített kerettel vágjunk neki majd a bajnokságnak."

Baráth Botond sikeres szeretne lenni a Vasassal és vissza szeretne kerülni a válogatottba:

„Nagy Miklós megkeresése után egyértelművé vált a jövőm, hiszen az általam és a klub által megfogalmazott célok tökéletesen egyeznek. A Vasas évek óta építkezik, szemmel látható a fejlődés, ami számomra kifejezetten tetszik. Szeretnék minél többet és jól játszani, hogy a csapat sikeres legyen, ehhez kell hozzátennem az én részemet. Elsődleges cél a klub eredményessége, de ha emellett a válogatottba is vissza tudok térni, akkor azt közös sikerként fogjuk tudni elkönyvelni."

Dombó Dávid is a válogatott meghívóról álmodik:

„Egy remek szezont zártam a Kisvárdával, így nagyon izgatott vagyok, hogy egy ilyen nagy múltú csapathoz érkeztem, várom már a közös munkát. Határozott céljaim vannak. Egyrészt minél sikeresebb szeretnék lenni a Vasassal, legalább annyira, mint a Kisvárdával voltam, másrészt a válogatott szereplést is kitűztem magam elé. Voltak lehetőségeim külföldről is, de amikor megérkezett a Vasas érdeklődése, akkor felgyorsultak az események és a döntésem innentől egyértelmű volt!"

