Hivatalos: Az orosz élvonalban folytatja a magyar válogatott védő

Az orosz élvonalbeli Nyizsnyij Novgorod együttese hivatalosan bejelentette, hogy leigazolták Kecskés Ákost. A 25 esztendős, kétszeres magyar válogatott védő szerződése a nyáron lejárt a svájci Lugano-nál, így ingyen igazolt Oroszországba.

A hátvéd két évre szóló szerződést kötött új csapatával.

"Nagy élmény volt számomra a Lugano-ban játszani, bronzérmesek lettünk a bajnokságban, ráadásul sikerült elérnünk az Európa Liga csoportkörét is. Tavaly bemutatkozhattam a magyar válogatottban is, ami mindig is nagy álmom volt. Az pedig felejthetetlen volt, ahogyan 68 ezer szurkoló buzdított minket az Európa-bajnokságon" - kezdte bemutatkozását a Nyizsnyij Novgorod honlapjának Kecskés, aki elmondta, több ajánlata is volt a nyáron.

"Az orosz élvonal magas szinten van, kellemes benyomást tett rám a klub és a vezetőedzővel is egyeztek az elképzeléseink. Szerdán érkeztem a városba, még nem volt alkalmam körülnézni, de a stadion csodálatos, szeretnék itt minél előbb bemutatkozni" - mondta a védő.

A Nyizsnyij Novgorod jól kezdte a Premjer Ligát, az első fordulóban 1-0-ás győzelmet arattak hazai pályán a Szocsi ellen. Most vasárnap az Ural otthonába látogatnak.

