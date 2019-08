Hivatalos: Az Arsenal rekordösszegért szerezte meg a Lille sztárját

Az hivatalosan bejelentette, hogy leigazolták Nicolas Pépét a Lille csapatától.

Az elefántcsontparti szélsőért 72 millió fontot fizettek az Ágyúsok, ami új rekord a klub történetében.

Pépé még kedden átesett a kötelező orvosi viszgálatokon, majd öt évre írt alá új csapatánál.

A 24 éves játékos az előző szezonban 22 gólt szerzett a Ligue 1-ben, ezzel a második helyen végzett Kylian Mbappé mögött a góllövőlistán.

A villámgyors szélső emellett az előkészítésben is jeleskedett, 11 találatot készített elő a társainak a 2018/19-es idényben.

- Ez egy nagyon érzelmes pillanat, mert nem volt könnyű az út, amit megtettem. Sokat szenvedtem, ezért hatalmas elismerés számomra, hogy egy ekkora klubhoz írhattam alá. Fontos volt, hogy jó döntést hozzák, és meggyőződésem, hogy az Arsenal a megfelelő választás számomra - nyilatkozta a londoni csapat új szerzeménye.

