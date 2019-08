Hivatalos: Angol válogatott kapust igazolt a Premier League újonca

Az Aston Villa bejelentette, hogy leigazolták Tom Heatont a Burnley csapatától.

Az angol válogatott kapusért egybehangzó sajtóértesülések szerint 8 millió fontot fizetett a Premier League-be feljutó együttes.

A 33 éves kapus több mint 200 alkalommal lépett pályára a Burnley színeiben, de mivel már csak egy év volt hátra a szerződéséből, a klub úgy döntött, hogy nem utasítják el az Aston Villa ajánlatát.

- Nagyon örülök, hogy Tom csatlakozott az Aston Villához. A Burnley-nél fantasztikusan teljesített az elmúlt években, és a Premier League-ben szerzett tapasztalata nagyon hasznos lesz számunkra - nyilatkozta Dean Smith, a birminghami csapat edzője.

A cikk lejjebb folytatódik

Heaton az Aston Villa idei 12. igazolása Jota, Wesley, Kortney Hause, Matt Targett, Tyrone Mings, Ezri Konsa, Bjorn Engels, Anwar El Ghazi, Trezeguet, Douglas Luiz és Marvelous Nakamba után.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

We are delighted to announce the signing of @TomHeatonGK for an undisclosed fee. ✍️



Full story 👉https://t.co/6o1rpoU9HW#HeatonsHere #AVFC pic.twitter.com/0tNb6wRi5I