Hivatalos: Aláírt az Arsenal fiatal középpályása

Az a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Joe Willock új szerződést írt alá.

A 20 éves középpályás a Goal értesülései szerint négy évre, a 2023 nyaráig hosszabbította meg a szerződést.

Willock még 2017-ben egy Doncaster Rovers elleni Ligakupa meccsen debütált az Arsenal felnőtt csapatában, ahol azóta 20 alkalommal lépett pályára, többek között az Európa-liga fináléjában is.

Az U21-es angol válogatott játékos idén nyáron betonozta be a helyét a felnőttek között, és a 2019/20-as szezonban négy bajnokiból háromszor is a kezdőcsapat tagja volt.

- Joe az elmúlt évben rengeteget fejlődött. Technikai képzettségét tekintve nagyon erős, emellett képes felelősséget vállalni és a saját játékát tudja játszani bármekkora és legyen a tét, és bárki legyen az ellenfél. Várom, hogy továbbra is együtt dolgozhassunk, és segíthessek neki a fejlődésben - nyilatkozta Unai Emery, az Ágyúsok vezetőedzője.

