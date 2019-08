Hivatalos: A Zenit szerződtette a Barcelona mellőzött játékosát

A hivatalosan bejelentette, hogy Malcom a Zenit Szentpétervár csapatánál folytatja a pályafutását.

A katalán klub közleménye szerint az oroszok 40 millió eurót fizetnek a brazil játékosért, illetve ez az összeg további 5 millió euróval növekedhet bónuszok formájában.

Malcom egy évvel ezelőtt nagyon közel állt ahhoz, hogy az játékosa legyen, az olaszok már be is jelentették, hogy megegyeztek a Bordeaux-val, de végül az utolsó pillanatban a Barcelona elhappoltak előlük a játékost.

A 22 éves szélső pályafutása azonban nem alakult úgy új együttesénél, ahogy tervezte: bár Spanyol Szuperkupát és bajnoki címet is nyert, a La Ligában csupán 15, de minden sorozatot figyelembe véve is csak 24 meccsen lépett pályára. A bajnokságban és a Bajnokok Ligájában egyszer, a Spanyol Kupában kétszer volt eredményes.

Malcom öt évre szóló szerződést írt alá a Zenitnél.

