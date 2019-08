Hivatalos: A világ legdrágább védője lett a Manchester United új szerzeménye

A hivatalosan bejelentette, hogy leigazolták Harry Maguire-t a Leicester City együttesétől.

Az angol válogatott játékosért a Vörös Ördögök 80 millió fontot fizettek, ezzel Virgil van Dijk rekordját megdöntve ő lett minden idők legdrágább védője.

Maguire 2017-ben igazolt a Leicester City-hez, ahol 76 meccsen 5 gólt szerzett, most pedig 6+1 évre írt alá új csapatánál.

- Nagyon elégedett vagyok, hogy aláírhattam ennél a nagyszerű klubnál. Nagyon élveztem a Leicesterben töltött éveket, és ezért szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, de ha a Manchester United kopogtat az ajtódon, az egy hihetetlen lehetőség. Beszéltem a menedzserrel, és nagyon izgatott vagyok az elképzelései és a tervei miatt. Egyértelmű, hogy Ole (Ole Gunnar Solskjaer, a csapat edzője -a szerk.) olyan csapatot akar építeni, amely képes trófeákat nyerni.. Várom, hogy találkozhassak az új csapattársaimmal, és elkezdődjön a szezon - mondta Maguire.

Az igazolás kapcsán a Manchester Unitedet irányító Ole Gunnar Solskjaer elmondta, hogy Harry Maguire napjaink egyik legjobb védője, aki nem csak jól olvassa a játékot, de erős személyiség, aki képes megbirkózni a nyomással.

A cikk lejjebb folytatódik

Maguire a Premier League első fordulójában, a elleni rangadón mutatkozhat be hivatalosan új csapatában.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

We have an important announcement to make...



Welcome, @HarryMaguire93 👋 #MUFC