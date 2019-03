Hivatalos: A Sevilla edzőjének állásába került a kiesés az Európa Ligából

A Sevilla péntek délután hivatalos közleményben jelentette be Pablo Machín menesztését.

A spanyol klubot csütörtök este hatalmas meglepetésre a Slavia Praha búcsúztatta az Európa Ligától, és ez végül a 43 éves szakember állásába került.

A Sevilla az idegenben elért 2-2-es döntetlent követően abszolút esélyese volt a párharcnak, de végül a csehek hosszabbítás után egy 4-3-as sikerrel harcolták ki a továbbjutást a negyeddöntőbe, ahol a -vel néznek majd farkasszemet.

Machín tavaly nyáron vette át a Sevilla irányítását, és sokáig a bajnokságban is dobogós helyet foglaltak el, de mostanra visszaestek a 6. helyre, 5 pontnyira a indulást érő negyedik pozíciótól.

A kispadra a szezon végéig a 63 éves Joaquin Caparros ül le, aki korábban 2000 és 2005 között már irányította a Sevillát.

