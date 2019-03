Hivatalos: A Real Madrid megszerezte az FC Porto brazil védőjét

Brazil válogatott játékossal erősített a Királyi Gárda.

A még csak alig néhány napja jelentette be Zinedine Zidane visszatérést, és most az első nyári igazolásról is lerántották a leplet.

A Királyi Gárda a hivatalos honlapján tette közzé, hogy megszerezték az FC Portótól Éder Militaót, aki hat évre, a 2025 nyaráig írt alá.

A 21 éves középhátvédet posztján az egyik legtehetségesebb játékosnak tartják, korábban többek között a Manchester Uniteddel kapcsolatban is felmerült a neve.

Ki az az Eder Militao, akiért a Real Madrid kifizetne 42 millió eurót?

A brazil játékos két évet töltött a Sao Paulo felnőtt csapatánál, majd 2018 nyarán leigazolta az FC Porto, ahol az idei szezonban eddig 33 mérkőzésen lépett pályára és 3 gólt szerzett.

Militao tavaly szeptemberben az El Salvador ellen 5-0-ra megnyert mérkőzésen bemutatkozott a brazil válogatottban is.

Sajtóértesülések szerint a Real Madrid 50 millió eurót fizetett a játékosért, akivel kapcsolatban a sebességét, a fejjátékát, a helyezkedését, és a játék olvasásának képességét emelték ki a hivatalos közleményben.

