Hivatalos: A Premier League-ben folytatja az Arsenal korábbi játékosa

A Watford szerdán délután közölte hivatalos oldalán, hogy leigazolták Danny Welbecket.

A 28 éves támadó szabadon szerződtethető volt, miután elhagyta a nyáron az együttesét.

Welbeck előző idénye igencsak rosszra sikeredett az Ágyúsoknál, hiszen mindösszesen csak 14 meccsen tudott pályára lépni, mivel 2018 november óta bokasérüléssel bajlódott.

Welbeck eddig 42 alkalommal szerepelt az angol válogatottban, ahol 16 gólt szerzett, részt vett a 2012-es Eb-n és a 2014-es vb-n, valamint kerettag volt az elmúlt évi világbajnokságon is.

A Watford az előző idényben a 11. helyen végzett a Premier League-ben, és egy egészséges és eredményes Welbeckkel a soraiban akár az európai indulást jelentő helyeket is megcélozhatják idén.

