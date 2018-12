Hivatalos: A Manchester United menesztette José Mourinhót

A Manchester United kedd délelőtt hivatalosan bejelentette, hogy már nem José Mourinho a csapat vezetőedzője.

A szűkszavú közleményben köszönetet mondtak a portugál szakember eddigi munkájáért, valamint közölték, hogy a szezon végéig egy ideiglenes szakvezető ül majd le a kispadra. Ezidő alatt a klub azon fog dolgozni, hogy megtalálják azt az edzőt, aki hosszú távon is vezetheti a csapatot.

José Mourinho 2016-ban lett a Manchester United vezetőedzője, és rögtön első szezonjában angol Szuperkupát, Ligakupát és Európa Ligát nyert az együttessel, második évében pedig ezüstérmes lett a gárdával a Premier League-ben.

Az 55 éves szakember irányításával a Vörös Ördögök ebben a szezonban viszont csupán a 6. helyet foglaljál el a tabellán, 11 ponttal lemaradva a Bajnokok Ligája indulást érő 4. helyen álló Chelsea-től.

A Manchester United legutóbb az ősi rivális Liverpool ellen szenvedett 3-1-es vereséget.

A cikk lejjebb folytatódik

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 18, 2018